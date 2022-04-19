روسيا – اخترعت شركة “اينيرغيا” الروسية، بصفتها فرعا في مؤسسة” روس كوسموس” الفضائية، مركبة قمرية مخصصة لإزالة الأحجار الكبيرة وقطع عناصر التضاريس الدقيقة على سطح القمر وتفكيكها.

وأطلقت عليها تسمية “الحفارة القمرية”.

جاء ذلك في شهادة براءة الاختراع التي منحتها الشركة هيئة الملكية الصناعية الروسية.

وتتضمن الحفارة القمرية، حسب براءة الاختراع، معدات تحريك التربة وحدة التحكم وجنازير وعجلات. ويفترض أن تحتوي الحفارة على إطار يركب فيه ذراع مع دلو وشفرة جرافة وكسارة ودرابزين ووحدة قيادة مستقلة يمكن أن يستخدمها مشغّل الحفارة عند التحكم فيها عن بعد.

ويتحرك رائد الفضاء داخل الحفارة القمرية عموديا وهناك منصة يقف عليها. وإذا لزم الأمر فإن رائد الفضاء ينزل من الحفارة إلى سطح القمر ليتحكم في عملية تفكيك التربة القمرية وتحريكها.

ويمكن استخدام الحفارة كذلك لتنظيف الموقع وتخطيطه باستخدام شفرة جرافة، كما يمكن حفر التربة القمرية.

المصدر: تاس