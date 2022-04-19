ليبيا – قال وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال محمد عون إن ليبيا غير قادرة على زيادة إمدادات النفط والغاز لأوروبا، محذرًا مما وصفه بـ”نتائج كارثية” على موارد النفط؛ بسبب عدم تقيد المؤسسة الوطنية بالتشريعات والقوانين المنظمة للقطاع.

عون وبسؤاله عن إمكانية لعب ليبيا دورًا في استقرار أسواق الغاز الدولية والتصدير إلى أوروبا من خلال عودة شركة سوناطراك الجزائرية لاستئناف مشاريعها في البلاد، قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “لا تستطيع ليبيا زيادة إمدادات الغاز أو النفط إلى أوروبا باعتبار أنها ليست لديها القدرة الآن”.

وعن الصعوبات التي تواجه ليبيا في عملية الاستمرار في زيادة الإنتاج، أجاب عون أن زيادة الإنتاج تحتاج لإنجاز عمليات التطوير، والتي تحتاج لتمويل وإدارة خبيرة وكفؤة وشفافة.

وأشار عون إلى وجود خلافات بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط، تمثلت في عدم تقيد مصطفى صنع الله مدير المؤسسة بالقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، منها على سبيل المثال الإنتاج من مختلف الحقول بدون اتباع الأصول الفنية المنصوص عليها قانونًا، وهذا سبب وسيسبب كوارث لمكامن النفط في ليبيا، وفق تعبيره.