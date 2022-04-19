تركيا – استعاد غالاطة سراي توازنه بثنائية نظيفة هز بها شباك ضيفه ملاطية سبور، امس في ختام الجولة 33 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

واجه غالاطة سراي بعض الصعوبات قبل أن يفتتح باب التسجيل في الدقيقة 51 من هدف أحرزه الهولندي المخضرم راين بابل، ثم أتبعه بالهدف الثاني الذي حمل توقيع خليل درويش أوغلو بعد دقيقتين فقط.

وجاء انتصار غالاطة سراي عقب خسارته في الجولة السابقة أمام جاره وغريمه الأزلي فنربهتشه بهدفين دون رد، ليرفع الفريق رصيده إلى 44 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر.

ومن جانبه تجرع ملاطية سبور مرارة الهزيمة 23 له في الدوري هذا الموسم وبقي في المركز العشرين والأخير بـ 20 نقطة حيث تأكد رسميا هبوطه إلى الدرجة الأولى في الجولة السابقة بعد سقوطه أمام غيراسون سبور.

الأناضول