كلوب : لن أكرر ما فعلته مع محمد صلاح

كلوب : لن أكرر ما فعلته مع محمد صلاح

إنجلترا – تفادى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التعليق على وضع عقد ساديو ماني مع الريدز، بعد أن تسبب بحالة من “سوء التفاهم” عند مناقشة تجديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

و نشرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية تصريحات كلوب بعد أن سئل عن وضع ماني: “هذا خطأي، لقد أخطأت في التحدث إليكم عن حالة عقد مو، وهو ما لا أفعله عادة”.

مضيفا : “لقد أدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم، وأنت تسأل مرة أخرى، لذلك أعود إلى أسلوبي السابق وأغلق الباب مرة أخرى”.

وتابع: “لا يوجد ما يقال عن أي نوع من المفاوضات بشأن بنود العقد، ليس هناك حقا، عندما يكون هناك شيء للإعلان عنه، فأنتم (وسائل الإعلام) ستكونوا أول من يحصل على المعلومات، حتى ذلك الحين عليكم فقط الانتظار”.

وسبق لوكيل أعمال اللاعب السنغالي التصريح بأن المحادثات معلقة حتى الصيف فيما يتعلق بصفقة جديدة.

ويملك ليفربول 5 لاعبين أساسيين ستنتهي عقودهم في يونيو 2023، بما في ذلك ماني وصلاح ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وأليكس أوكسليد تشامبرلين.

وشارك ماني في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

المصدر:”وكالات”