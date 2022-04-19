فرنسا – أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، امس عن رفضه تحديد “الخط الأحمر” الذي يجب عدم تجاوزه في خضم الحرب بأوكرانيا، مؤكدا أن تحديد أمر مماثل قد يؤدي إلى حرب مع روسيا.

وقال في مقابلة مع قناة “فرانس 5” ردا على سؤال حول “الخط الأحمر” في ضوء اتهامات موجهة لروسيا باستخدامها المزعوم لأسلحة كيماوية: “أن نحدد الخط الأحمر يعني أن نقول كيف تتصرف وأين”.

وأشار إلى أن تحديد “الخط الأحمر” يعني “أن تصبح حليفا” لطرف في الصراع، وبالتالي “الذهاب إلى الحرب ضد روسيا”.

كما أوضح الرئيس الفرنسي أنه لا يستبعد إجراء مزيد من الاتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع أوكرانيا.

المصدر: RT