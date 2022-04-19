ليبيا – أكد رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال عمر بسيسة أن الوزارة أحالت عددًا من أذونات الصرف للطلبة الدارسين بالخارج وللسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية.

بسيسة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أوضح أن الوزارة أحالت أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من العام الحالي عن الأشهر (3/2/1)، بالإضافة إلى صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن الربع الأول من العام الحالي عن الأشهر (3/2/1).

كما أحالت وزارة المالية اليوم أذونات صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن شهر 2 فبراير للعام الجاري لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.