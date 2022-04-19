أبوظبي – أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض شبه جماعي، امس، باستثناء المؤشر السعودي، وسط تقلب في أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة.

وتحركت أسعار النفط بهامش دولارين صعودا وهبوطا؛ وبحلول الساعة 12:43 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو/حزيران، عند 112.1 دولار للبرميل، بارتفاع 40 سنتا أو بنسبة 0.36 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران أيضا، بمقدار 29 سنتا أو بنسبة 0.27 بالمئة، إلى 106.67 دولار للبرميل.

وانفرد مؤشر السوق السعودية بالمكاسب مرتفعا بنسبة 0.37 بالمئة واغلق على 13733.1 نقطة، وزاد السهمان القياديان مصرف الراجحي و”أرامكو” بنسبة 2.82 بالمئة و0.12 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، هبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.39 بالمئة إلى 3587.4 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سوق دبي المالي وبنك دبي الإسلامي، منخفضين بنسبة 1.54 بالمئة و1.44 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.33 بالمئة إلى 9911 نقطة، وقاد الخسائر سهم “الوطنية للتكافل” منخفضا بحوالي 10 بالمئة، وتراجع سهم “طاقة” بنسبة 3.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.48 بالمئة إلى 13927.9 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما بنك قطر التجاري ومنتج البتروكيماويات “مسيعيد”، منخفضين بنسبة 1.95 بالمئة و1.63 بالمئة على الترتيب.

وهبط المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.8 بالمئة إلى 9094.6 نقطة، وقاد الخسائر سهم “أولى تكافل” منخفضا بنسبة 9.28 بالمئة، ونزل سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.19 بالمئة.

وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.11 بالمئة إلى 4253.6 نقطة، مدفوعا خصوصا بخسائر أسهم الطاقة يتقدمها سهم “فولتامب” منخفضا بنسبة 9.09 بالمئة، ونزل سهم بنك عمان الوطني بنسبة 1.54 بالمئة.

وتراجع مؤشر البحرين بنسبة 0.27 بالمئة إلى 2095.9 نقطة، مدفوعا بانخفاض سهمي البنك الأهلي المتحد و”والبحرينية للاتصالات”، منخفضين بنسبة 0.97 بالمئة و0.73 بالمئة على الترتيب.

الأناضول