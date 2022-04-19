إسرائيل – أفاد موقع “واينت” العبري بأن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد يدرس طرق الرد الممكنة بما يشمل ردودا شديدة على استدعاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ممثل إسرائيل في عمان.

وأوضح الموقع أن لابيد “أجرى نقاشا مطولا” مع الجهات المعنية في هذا الصدد، ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “سلوك الصفدي تسبب بزيادة التوتر في القدس وحتى أنه يشكل تهديدا للأرواح”.

وأضاف المسؤولون: “بدلا من تسخين الأجواء، من المتوقع من وزارة الخارجية الأردنية التهدئة واحترام قدسية العيد لكافة الشعوب، من المؤسف أن الأردنيين يختارون فقط النظر إلى الجانب الإسرائيلي ولا يدينون تصرفات مثيري الشغب”.

المصدر: I24