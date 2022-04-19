ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته شبكة العين الإخبارية الضوء على ما عبر عنه بالأجواء التوافقية التي سادت أولى جولات أعمال لجنة المسار الدستوري بالقاهرة.

التقرير الذي تابعته صحفية المرصد أشار إلى ختام هذه الجولة بعد 5 أيام من انطلاقها ناقلا عن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تأكيدها أن المشاورات التي استمرت على مدار الأيام الماضية تنوعت بين الاجتماعات المغلقة والنقاشات العامة فيما قدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة.

وأكدت ويليامز في البيان الختامي للمشاورات إن اجتماعات لجنة المسار الدستوري المؤلفة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري جرت في أجواء توافقية مشيرة إلى أنها ناقشت عددا من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة واستمرار اللقاءات عقب عيد الفطر لاستكمال المشاورات.

وشددت ويليامز على سعي الأمم المتحدة للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية آمال الليبيين الذين يؤمنون أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وآخر انتخابي بمدد زمنية محددة.

وأضافت ويليامز إن هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري تأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدما للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة في إشارة إلى مشاورات تونس التي رفضها مجلس النواب واعتبرها مسارا موازيا.

وأعربت ويليامز عن امتنان الأمم المتحدة لحكومة مصر على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة ودعمها مساعيها في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار .

بدوره قال رئيس لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب سليمان الفقيه إن مجلس النواب حريص على الوصول إلى انتخابات مقبولة النتائج على أن تكون أساسا للاستقرار في ليبيا فيما أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري شعبان أبو ستة إن اللجنة ستعمل على إيجاد مسار دستوري واضح يخرج ليبيا من أزمتها.

ونقل التقرير عن مصادر ليبية لم يسمها قوله إن هذه التصريحات الصادرة عن ويليامز تمثل محاولة من ويليامز للتغطية على انسحابات بعض أعضاء مجلس النواب ممن رفضوا استكمال المشاورات بعد تضارب الدعوات الموجهة لطرفي المشاورات وكونها مغايرة لبعضها.

وأذافت المصادر إن ويليامز دعت مجلس الدولة الاستشاري لمناقشة القاعدة الدستورية مع مجلس النواب فيما وجهت الدعوة للأخير لمناقشة التعديل الدستوري الـ12 الذي أقره هو ذاته في فبراير الماضي مشيرة إلى أن سبب الدعوات المغايرة التي وجهت إلى الطرفين الخوف من رفض طرفي المشاورات حضورها.

وأضافت المصادر إن هذا يأتي لرفض القاعدة الدستورية التي أقرها مجلس الدولة الاستشاري فيما تراجع الأخير عن دعمه للإعلان الدستوري الـ12 فيما قال المحلل السياسي حسين مفتاح إنه رغم الظروف التي هيأتها مصر وجمعت المجلسين “المتناقضين” إلا أنها لم تثمر على توافق.

وتابع مفتاح بالقول أنه وكما كان متوقعا لم تثمر الاجتماعات عن أي تقدم فالتوافق على النظام الداخلي للجنة لا يعد إنجازا بل يؤكد اتساع الهوة والخلل الذي يتزايد بين المجلسين مشيرا إلى أن المشاركين في المسار الدستوري بالقاهرة حضروا برؤى متعددة.

وأضاف مفتاح إن البعثة الأممية جاءت بمطلب قاعدة دستورية جديدة فيما طالب مجلس النواب بمناقشة النقاط الخلافية في الدستور ودعا أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بمناقشة وبحث التعديل الدستوري الـ12 الذي أقره النواب ما أدى إلى فشل المشاورات.

وأشار مفتاح إلى أن المبادرة التي قدمتها ويليامز في المسار الدستوري أهملت أولويات حل الأزمة الليبية مؤكدا أنه رغم أهمية المسار الدستوري إلا أن هناك قضايا أعمق ممثلة في التحشيدات المسلحة فضلا عن الصراع السياسي الحاد بين الحكومتين.

إلى ذلك قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري إن ويليامز تحاول جاهدة إطلاق هذه المشاورات لإفشال التوافق الليبي الليبي الذي أبرم من دون وساطتها مؤكدا أن تصريحاتها لا جديد فيها وليست دقيقة ولا تمثل سوى تكرار المشاورات واللقاءات التي سئمها الليبيون.

وأضاف الفيتوري إن هذا يتعلق بشكل خاص على ما نصت عليه من توافقات فعدد من أعضاء مجلس النواب انسحبوا بعد محاولة مجلس الدولة الاستشاري فرض دستور معين ورؤية على الجميع.