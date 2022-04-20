ليبيا – قال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ميلود الأسود إن إغلاق الحقول والموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط خطوة تصعيدية، لما تلحقه من ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل أسعار النفط اليوم.

الأسود أضاف في تصريح لمنصة “فواصل”: “لا نريد اتخاذ هذه الخطوة أبدًا رغم تقديرنا للأسباب والدوافع التي دعت إلى اتخاذها”.

ورأى أن سبب ما وصلت له البلاد هو عبد الحميد الدبيبة ومن وراءه من المنقلبين على الشرعية، الفارضين لأمر الواقع بهيمنتهم على العاصمة من أجل مصالحهم دون مراعاة مصالح شركائهم في الوطن ودون إحساس بالمصلحة العليا للوطن ومقتضياتها.

وأكد على أنه لم يمر على البلاد فساد ونهب في حكومة مثل هذه الحكومة، وعليها الرحيل فورًا.

الأسود أشار إلى أنه لا توجد حتى الآن أي محاولة أو تدخل لإنهاء الوضع الراهن، والسبب أن المنفذين لعملية الإغلاق ليسوا جهة رسمية أو جهة واحدة، وهذا يصعب مهمة التواصل.