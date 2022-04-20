واشنطن – أفاد البيت الأبيض، امس بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في مؤتمر عبر الفيديو “مع الحلفاء والشركاء” دعم أوكرانيا وتوفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية لكييف.

وأوضح البيان أن القادة المشاركين في المؤتمر “أكدوا تضامنهم مع الشعب الأوكراني، ودانوا المعاناة الإنسانية التي سببها الغزو الروسي غير المبرر”.

كما ناقش المشاركون “جهودهم المنسقة لفرض تكاليف اقتصادية باهظة لمحاسبة روسيا، والتزموا بمواصلة التشاور الوثيق، بما في ذلك العمل مع ومن خلال مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”.

وشاركت في المؤتمر رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، فضلا عن رئيس بولندا أندريه دودا، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ورئيس وزراء البريطاني بوريس جونسون.

المصدر: RT