ليبيا – نوّه المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية سليمان البيوضي إلى أن تونس اختارت ألا تكون طرفًا في صراع معقد سيؤثر مباشرة فيها، فتونس من أكثر دول الجوار اللصيق التي تعاني من تبعات عدم الاستقرار في ليبيا.

البيوضي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وكذا فإن تونس قيس سعيد تعتمد مقاربة مختلفة في سياستها الخارجية، والمؤكد أن موقف تونس سيلقي بظلاله على آليات عمل الحكومة الموازية والتي ترتب نفسها لمحاولة جديدة لدخول العاصمة من خلال وسائل التواصل والبروباغندا المصاحبة، لحد الآن فرص دخول طرابلس غير ممكنة”.

ولفت إلى أن الدبيية ورغم مروره نحو الجزائر، لكن ذلك لا يعني أبدًا أنه قد يكون طرفًا رئيسًا في الحل ما لم يغير من سياسته ويعالج الخلل الإستراتيجي الذي يمارسه من حوله بعدم الالتزام بتعهداته وتذبذب سياستهم محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أنه دوليًا ما يشبه ملامح للحل يتم تداوله في الأروقة، وقد يكون الأنسب لتجنب اندلاع المواجهات المسلحة التي يود البعض إشعالها إن وجد من يسانده شعبيًا وعسكريًا.

كما أضاف: “الحل السلمي سيحتاج لتنازلات مؤلمة والأهم أن الحشد الدولي والمحلي له في ازدياد وسيكون جاهزًا قبل نهاية مايو 2022، وبالمناسبة الحل الذي أتحدث عنه لا علاقة له بمؤسسة القضاء”.