ليبيا – أكد مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السائح أن الحالة المصابة بمرض الجذام هي الحالة الوحيدة في البلاد حاليًا، وأحليت إلى مستشفى بطرابلس، وهي تحت العلاج الآن.

السائح وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء، أوضح أن هذا المرض قابل للعلاج وعلاجه متوفر، وإجمالي حالاته في ليبيا 3 فقط، إحداها في بنغازي، والأخرى في طرابلس.

وأكد السائح أن الحالات تلقت العلاج منذ فترة، لافتًا إلى أن هذه هي الحالة الثالثة، حيث أحيلت من تاورغاء إلى مصراتة، ومنها إلى طرابلس.

وأوضح السائح في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الحالة المصابة مشخصة من شهر مارس وهي تتماثل للشفاء وبوضع مستقر.

وأضاف:” الحالة التي تم أخد عينة منها البارحة هي لنفس المريض المشخص من شهر مارس، وليس لثلاثة مرضى كما كان مكتوب”.

ولفت إلى أن عدد الحالات في ليبيا بالكامل هم ثلاثة حالات، 2 في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية.

السائح أكد أن المرض تحت السيطرة وعلاجه متوفر ولاداعي للخوف،مختتمًا :”مايشاع بأنه عودة للمرض، هذا غير صحيح، لأن هذا المرض من الأمراض المستوطنة في ليبيا والمركز الوطني لمكافحة الامراض يشتغل وفق خطة استئصال مرض الجذام من البلاد”.