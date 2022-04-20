مصر – تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بواجب العزاء لنظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا بضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة ديربان، مؤكدا استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي “تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة دیربان مؤخرا، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معربا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، ومؤكدا الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب إفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب إفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاجها في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة”.

وأضاف أن رامافوزا أعرب من جانبه عن شكره وتقديره للسيسي “على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، والتي تؤكد حرص مصر حكومة وشعبا على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، وبما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب إفريقيا، مؤكدا في هذا الإطار حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، خاصة في ظل الدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية”.

وتابع أن الاتصال تناول استعراض “سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الإفريقية”.

المصدر: RT