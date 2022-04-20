 العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ56.. لحظة بلحظة – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها الـ56 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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  • أكثر من 3000 جندي أوكراني في دونباس سلموا أنفسهم منذ بداية العملية العسكرية
  • لحظة تدمير مركز قيادة وحدة المشاة الآلية الأوكرانية بقذائف “كراسنبول” الروسية الموجهة بالليزر
  • الدفاع الروسية: تم تدمير 73 منشأة عسكرية و57 نقطة تجمع آليات وأفراد خلال الليلة الماضية
  • وثائق تثبت سماح كييف لمطلوبين للعدالة في روسيا بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
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دوليا..

  • “وول ستريت جورنال”: محمد بن سلمان صرخ بوجه مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض
  • الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو
  • بيسكوف: روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغ واضحة للاتفاق والكرة الآن باتت في ملعب كييف
  • سيئول ترسل مساعدات إنسانية إضافية إلى كييف
  • موسكو: فقدنا الثقة بالجانب الأوكراني المفاوض وواشنطن والناتو تديران العمليات العسكرية
  • موسكو: حذرنا فنلندا والسويد من عواقب الانضمام إلى الناتو
  • “بلومبرغ”: إيطاليا قد ترفض شراء الغاز الروسي بالروبل
  • أسعار القمح المستورد في كوريا الجنوبية تصل لأعلى مستوى لها منذ 13 عاما
  • وثائق تثبت سماح كييف لمطلوبين للعدالة في روسيا بتهم الإرهاب بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي
  • عالم عسكري بالأحياء الدقيقة: الولايات المتحدة بحثت في أوكرانيا عن مكروبات تصلح لهجمات بيولوجية
  • سيناتور روسي يحذر مولدوفا: من عادى شريط القديس سانت جورج كان مصيره في مزبلة التاريخ
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  • لواء متقاعد بالجيش الهندي يحدد أسباب تفوق السلاح الروسي على مثيله الغربي
  • صحيفة: إدارة بايدن قد تسعى لدق إسفين بين فنزويلا وروسيا
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  • روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن “سياسة الحصار والعقوبات عديمة الجدوى”
  • واشنطن تحث صربيا على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

 

المرصد : RT