ليبيا – قال يوسف الفارسي أستاذ العلوم السياسية في بنغازي إن قطاع النفط أصبح اليوم مسألة مهمة في إدارة الصراع السياسي، خصوصًا بعد التهميش الواضح من حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة لبعض الأقاليم والقبائل، وصرف المليارات في غير مصارفها الصحيحة، ما يجعل مسألة إغلاق النفط ضرورة، رغم أنها لا تعود بالنفع على المواطن الليبي.

الفارسي وفي تصريحاته لبرنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية أمس الثلاثاء، أكد أن ممارسات حكومة الدبيبة أدت إلى معاناة الشعب الليبي الذي أصبح لا يستفيد من عوائد النفط، وبات يعاني من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد القفزات في أسعار النفط بفعل تداعيات الحرب الأوكرانية.