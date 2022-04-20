ليبيا – قال المحلل السياسي رضوان الفيتوري إنه بعد أن تزايدت الضغوط على عبد الحميد الدبيبة وبعد وجود شبه إجماع بين المليشيات على ضرورة تسليمه السلطة رغم المبالغ الطائلة التي أنفقها عليها، أدرك أنه وصل إلى طريق مسدود داخليًا.

الفيتوري أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن زيارة الدبيبة للجزائر هي محاولة منه لطلب المدد والمساعدة العسكرية والمعنوية، مشيرًا إلى أنه يناشد الجارة الأفريقية، حمايته وتثبيته على كرسي الحكم.

وأكد أن أيام الدبيبة باتت معدودة في السلطة، وخاصة بعد الأسلوب الذي يتخذه فتحي باشاآغا ممثلًا في عدم دخوله طرابلس بالقوة، والذي آتى أكله.