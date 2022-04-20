ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة يحاول الهروب من مواجهة الواقع الصعب الذي يعيشه، بعد أن اكتشف أن المال والفساد لن يحقق له أي شيء.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن الإغلاقات النفطية الأخيرة أفقدت الدبيبة توازنه، بعد أن حرمته من الإيرادات التي تعد أحد أهم الأدوات للبقاء متشبثًا في السلطة، محذرًا من أن الدبيبة، لن يتورع في شن الحرب من أجل استمرار شريان المال، الذي يغذي به فساده، على حد قوله.

وأضاف: “وقف إنتاج وتصدير النفط يبقى السلاح الأقوى سلميًا في إجباره على التنحي طوعًا”، مشيرًا إلى أن ذلك السلاح سيأخذ بعض الوقت، حتى تصبح إزاحته حاجة دولية وإقليمية للدول المهيمنة على الملف الليبي، وليس بالضرورة لحاجة الشعب الليبي.

ولفت إلى أن الدبيبة حزم أمره بعدم التسليم السلمي للسلطة، بعد أن دفع مئات الملايين لزعماء الميليشيات التي ستدافع عنه حتى ينفذ هذا المال، وتطلب المزيد، مما يعني أنه محصن لشهور قادمة وليس مجبرًا على التسليم حاليًا.

وأكد أن مسألة تسليم الدبيبة سلمًا تعتمد على مدى الدعم الذي يحصل عليه من بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها؛ فالأمر مرتبط بقواعد لعبة إقليمية ودولية، قد تتيح له هامش المناورة بأدواته من الميليشيات، لكنها يمكن أن تتغير وتجبره على الرحيل.