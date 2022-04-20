ليبيا – بعث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مخاطبة لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ومحافظية المصرف المركزي.

المخاطبة التي اطلعت عليها صحيفة المرصد، شملت رئاستي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، واستندت على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 بشأن تكليف فتحي باشاآغا رئيسًا لحكومة الاستقرار بعد نيله الثقة من المجلس.

وطالب المستشار صالح جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في الـ24 من ديسمبر من العام 2021.

وتابعت المخاطبة أنها استندت لقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، ما يحتم العمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلاتها على أن يكون التعامل مع حكومة الاستقرار لأنها الشرعية واتخاذ اللازم ضد المخالفين.