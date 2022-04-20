إنجلترا – أكد البريطاني تايسون فيوري بطل العالم في مجلس الملاكمة العالمي WBC بفئة الوزن الثقيل إنه لا يهتم بالأحداث التي تجري في أوكرانيا.

في وقت سابق أفيد أنه يمكن محاكمة فيوري لعلاقته مع الإيرلندي دانييل كيناهان مالك شركة MTK Global التي نظمت نزالات الملاكم البريطاني الأربعة الأخيرة.

وتم فرض عقوبات على كيناهان من قبل وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي لدوره المزعوم في تهريب المخدرات لأوروبا وغسل الأموال والاتجار بالسلاح وارتكاب جرائم قتل، وعرضت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال كيناهان.

وعند سؤال فيوري عن علاقته بكيناهان، علق فيوري في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس:”هل أشعر بأي ندم على علاقتي مع كيناهان؟ لا، هذا لا يقلقني على الإطلاق. لا أندم على أي شيء، فالحياة قصيرة جدا للندم، هذا ليس من شأني”.

وتابع:”سألني شخص ما مؤخرا عن أوكرانيا، هذا ليس من شأني، ليس من أعمالي. أنا أحتفظ بعملي لنفسي”.

واستطرد:”ما الفرق بين أوكرانيا وكيناهان، الذين تربطني بهما علاقة عمل؟ لقد كانت لدي أيضا علاقة عمل مع فلاديمير كليتشكو(ملاكم أوكراني)، أليس كذلك؟ لا تنسوا أننا كسبنا ملايين الدولارات لبعضنا البعض. لذا فهو نفس الشيء، أليس كذلك؟ لقد أخبرتك ثلاث مرات أن هذا لا علاقة له بي، لا يهمني “.

وسيدافع فيوري عن لقبه في الوزن الثقيل السبت القادم ضد مواطنه ديليان وايت.

المصدر: “ريا نوفستي”