إيطاليا – ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن إيطاليا سترفض شروط روسيا حول سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد إليها بالروبل، إذا اعتبر الاتحاد الأوروبي ذلك انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لمصادر وكالة “بلومبرغ” فإن الاتحاد الأوروبي خلص خلال التقييم الأولي إلى أن شروط الدفع الروسية (بالروبل) تشكل انتهاكا واضحا للعقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو، وأشارت الوكالة بهذا الصدد إلى أن السلطات الإيطالية تنتظر بروكسل لاستكمال مراجعتها القانونية قبل اتخاذ أي إجراء.

بعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طالت التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول “غير الصديقة لروسيا”.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملتين الروسية والأوروبية في “غازبروم بنك”، لتسوية ثمن وارداتها من مصادر الطاقة الروسية. ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

المصدر: نوفوستي