إنجلترا – خصص جمهور ليفربول الدقيقة 7 من مباراة كلاسيكو إنجلترا، امس للتصفيق لنجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الغائب عن مواجهة الريدز، لمساندته بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.

وأعلن كريستيانو رونالدو، يوم الاثنين، الماضي، وفاة نجله خلال ولادته، بينما تم ميلاد توأمته، وهو ما أجبره على الغياب عن المباراة.

وأبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، إعجابه الكبير، باللفتة التي قام بها جمهور الريدز، تجاه النجم البرتغالي، خلال مباراة الفريقين أمس.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية عقب المباراة، تعليقا على لفتة جماهير ليفربول: “أحببت ذلك، هذا هو بالضبط ما ينبغي أن تكون عليه كرة القدم”.

وأضاف: “كل التنافس جانبا في هذه اللحظة، لقد كان حقا عرضا رائعا، كل أفكارنا منذ اللحظة التي فكرنا فيها كانت مع كريستيانو وعائلته”.

يذكر أن ليفربول اكتسح ضيفه يونايتد برباعية نظيفة في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من “البريميرليغ”، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا، في انتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم.

المصدر:”وكالات”