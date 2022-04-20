ليبيا- أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء عن حبس متهمين في تهريب أكثر من 10 آلاف أنبوب حفر للآبار النفطية احتياطيًا على ذمة التحقيق.

مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس في وقت سابق بلاغًا من جهاز المخابرات الليبية يفيد البدء في تنفيذ فعل تهريب عشرة آلاف وستمائة وأربعة وثمانين أنبوبًا مخصصًا لحفر الآبار النفطية، عبر ميناء طرابلس البحري.

مكتب النائب العام أكد مباشرته إجراءات التحقيق التي أسفرت عن إثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد، نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف: “فضلًا عن كشفها لواقع تعمد مالك شركة (أ، ل، ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية؛ وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير؛ وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بثلاثة عشر مليون دولار أمريكي”.

وقرر المحقق جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبسًا احتياطيًا.