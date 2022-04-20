وزادت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتًا، بما يعادل 0.6 % إلى 107.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0623 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود أقرب استحقاق، والتي يحل أجلها اليوم، 46 سنتًا، أو 0.5 % إلى 103.02 دولار للبرميل.وهبط الخامان 5.2 % في معاملات متقلبة أمس الثلاثاء بعدما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنقطة مئوية كاملة تقريبًا، مشيرًا إلى الآثار الاقتصادية لحرب روسيا في أوكرانيا، ومحذرًا من أن التضخم يعد الآن “خطرًا واقعًا وواضحًا” في العديد من الدول.

وتقلبت أسعار النفط العالمية، ورفعتها توقعات نقص الإنتاج بعد فرض عقوبات على روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا.

وقال مسؤولون، أمس الثلاثاء، إن روسيا تعمل على خطة لتشييد منشآت لتخزين النفط، ومنافذ جديدة للتصدير، ما سيساعدها في الحد من تأثير العقوبات.

لكن توقعات تراجع النمو العالمي واستمرار إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد-19 في الصين، أضرت بالطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعلى جانب العرض، جاء إنتاج مجموعة “أوبك+” أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميًا من المستوى المستهدف في آذار/مارس الماضي، وأنتجت روسيا بما يقل 300 ألف برميل يوميًا عن المستهدف.

من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ميناء البريقة النفطي أمس الثلاثاء، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط.

وقالت المؤسسة في بيان: “في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط انتعاشًا كبيرًا نظرًا لزيادة الطلب العالمي عليه، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية“، بحسب وكالة ””رويترز”.