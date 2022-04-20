ليبيا – ضبط مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية مهربين ومهاجرين غير شرعيين.

وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه ومن ضمن الحملة الموسعة التي ينفذها مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية بجهاز المباحث الجنائية للقبض على تجّار البشر ومداهمة أوكارهم، والتي كانت ملجأً للمهاجرين غير الشرعيين، أسفرت الحملة عن ضبط العديد من المهربين ليبيين الجنسية وعدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، وبعد أخد أقوالهم والانتهاء من إجراءات القانونية تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.