الولايات المتحدة – توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة الاعتماد عن المخدرات والكحول إلى أن بعض أغذية القنب تبدو بشكل ملحوظ مثل الأطعمة الخفيفة الشائعة ويمكن الخلط بينهما بسهولة.

وبحسب الدراسة التي قادها باحثون في كلية الصحة العامة العالمية بجامعة نيويورك، تحتوي هذه الأطعمة “المقلدة” أيضا على مستويات من رباعي هيدروكانابينول أو رباعي هيدروكانابينول المركب النفسي الرئيسي في القنب والتي تتجاوز كثيرا المعايير التي تحددها لوائح القنب الحكومية.

قالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة في مدرسة جامعة نيويورك دانييل أومباد: “للوهلة الأولى، تبدو معظم العبوات تماما مثل الوجبات الخفيفة المألوفة، إذا لم يتم تخزين منتجات القنب المقلدة هذه بأمان، فهناك احتمال أن يتناولها الأطفال أو البالغون بالخطأ”.

والمواد الغذائية هي جزء شائع ومتزايد من سوق القنب، في الولايات التي يكون فيها استخدام القنب قانونيا يستهلك أكثر من نصف (56٪) الأشخاص الذين يتعاطون الحشيش المواد الغذائية، مع احتمال أكبر أن يفعل الشباب ذلك.

لفتت التقارير الإخبارية الحديثة الانتباه إلى الأطعمة التي تستخدم علامات تجارية وصورا مماثلة لتقليد الأطعمة الخفيفة الشائعة، تعتبر منتجات القنب المقلدة مصدر قلق للصحة العامة نظرا لأن الناس، بمن فيهم الأطفال، يمكن أن يخطئوا في تناولها كوجبات خفيفة ويستهلكونها بالخطأ.

عالجت مراكز مكافحة السموم في الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2019، ما يقرب من 2000 حالة لأطفال صغار تتراوح أعمارهم بين 0 و 9 سنوات يستهلكون الطعام.

جمع الباحثون مئات الصور من منتجات القنب وقاموا بتحليل عبواتها لفهم أعمق للأطعمة المقلدة، بما في ذلك العلامات التجارية والأسماء والصور ومحتوى THC. ركزوا على صور 267 طعاما ووجدوا أن 8٪ (22 صورة) تشبه إلى حد كبير 13 منتجا مختلفا للوجبات الخفيفة.

وأظهرت النتائج أن اثني عشر من المنتجات عبارة عن حلوى أو وجبات خفيفة حلوة (مضغ الفاكهة، وجبات خفيفة من الفاكهة، أرز ومارشميلو، وعلكة) وكان أحدهم وجبة خفيفة مالحة (رقائق). ثمانية من أصل 13 عبوة تستخدم العلامة التجارية الدقيقة أو اسم المنتج للمنتج الأصلي؛ الأسماء الخمسة المتبقية كانت متشابهة.

تحد معظم الدول التي أقرت تعاطي القنب من كمية التتراهيدروكانابينول في الأطعمة، عادة 5 ملغ أو 10 ملغ من التتراهيدروكانابينول لكل جرعة و 100 ملغ لكل عبوة، ووفقا للمعلومات المدرجة في عبوات المنتجات الشبيهة، احتوت هذه الأطعمة على متوسط ​​459 مجم من رباعي هيدروكانابينول ونطاق من 300 إلى 600 مجم لكل عبوة، وهو ما يتجاوز بكثير الحدود القصوى.

قال أومباد:” إذا كنا نفكر في جرعة 10 ملغ كجرعة قياسية، يمكن أن تحتوي هذه المنتجات على 30 إلى 60 جرعة مقلقة لكل عبوة.”

تسلط النتائج الضوء على خطر هذه المنتجات المقلدة كونها جذابة للأطفال، بالنظر إلى العبوات الملونة واستخدام العلامات التجارية والشخصيات المألوفة.

قال أومباد: “إن السياسات التي تمنع عبوات القنب من جذب الأطفال لم تمنع المنتجات المقلدة من دخول السوق، ولا تتخذ العلامات التجارية للأغذية إجراءات قانونية ضد شركات القنب لانتهاك حقوق الطبع والنشر”.

وأضاف أومباد: “يجب على الأشخاص الذين يشترون الأطعمة التي تشبه الأطعمة الخفيفة تخزينها بشكل منفصل عن الوجبات الخفيفة العادية وبعيدا عن متناول الأطفال”.

المصدر:medicalxpress