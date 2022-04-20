ليبيا – زعم المحلل السياسي الموالي لحكومة الوحدة فرج دردور أن الرجمة تعج بعناصر الموساد بعضهم ليبيين، قائلاً: إن القضاء على ما وصفه بـ “وكر الرجمة” ستوجه أكبر ضربة لإسرائيل.

دردور نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” ملخصًا لمداخلته عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري تابعته صحيفة المرصد، ادعى من خلالها أن الناس في المنطقة الشرقية تملموا من الحكم العسكري الخاص بحفتر (القائد العام للقوات المسلحة) وعائلته.

وطالب بتشكيل قوة ينضم إليها كل أحرار ليبيا يوكل إليها تحرير الحقول والموانئ النفطية وعودة البرلمان للإرادة الليبية بدل المصرية، على أن يكون التحرير سريعًا وبأقل الخسائر، وبعدها ستتخلص ليبيا من الابتزاز بقطع النفط، والذي تكرر وسيظل، وخسائره مستمرة، على حد قوله.

وأضاف: “فبحسبة بسيطة أي حرب خاطفة ستوفر على ليبيا حياة المواطنين وتنهي معاناتهم إلى الأبد، وسوف تزدهر البلاد وتتحول من خانة التخلف المفروض عليها إلى نهضة شاملة واستثمار دولي سينشط في بلادنا، نحن في أمس الحاجة إليه، وهذه ليست دعوة للحرب وإنما دعوة لإنهاء أمراء الحروب حتى يتوقف إنتاج الحروب ويعود للعاصمة طرابلس بريقها، ولليبيا هيبتها، ويوسع نظام الحكم المحلي ويتقلص دور الحكومة، حتى لا يتحجج الجهويون بالتهميش”.

وأردف: “هذا ليس غريبًا، فأي دولة في العالم تتعرض لابتزاز شعبها عبر قطع مورد عيشه، سوف ترد بقوة وحزم حتى وإن كانت سويسرا أو أمريكا تحارب وراء البحار للحفاظ على مصالحها”.

وتابع دردور حديثه بالقول: “روسيا متورطة في حربها مع أوكرانيا، وفرنسا منشغلة في الانتخابات الرئاسية، وإذا فازت السيدة لبان ستتخلى عن دعم حفتر، ولن يتدخل الرفال الفرنسي لحمايته وضمان سيطرته على الحقول والموانئ النفطية، مثلما فعل رؤساء فرنسا في مرات عدة. أما مصر فهي مجرد ظاهرة صوتية يدفع بها من دول أخرى للتدخل في ليبيا، ومهزومة أمام إثيوبيا”.

دردور ختم بالقول: “وبالقضاء على وكر الرجمة، ستوجه أكبر ضربة لإسرائيل حيث تعج الرجمة بعناصر الموساد، بعضهم ليبيون للأسف فهل سيفعلها الدبيبة؟”.