إسبانيا – ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها امس أن نجم ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، يعاني من مشاكل بدنية أبعدته عن المران الأخير للفريق الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب كاسيميرو أمام أوساسونا غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ33 من “الليغا” بات مؤكدا، كما أن هناك الكثير من الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

وأوضحت “ماركا” أن ريال مدريد، سيضع برنامجا لتجهيز كاسيميرو خلال أسبوع كي يشارك في الموقعة المهمة بدوري الأبطال.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بـ75 نقطة متقدما بفارق 15 نقطة عن برشلونة وإشبيلية وأتلتيكو مدريد، أصحاب الوصافة.

المصدر: وكالات