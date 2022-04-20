ليبيا- التقى القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية “ريزدون زينينغا” أعضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن المنطقة الغربية.

بيان صحفي صدر عن البعثة تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن اللقاء أتى بعد آخر تم في الأسبوع الماضي في مدينة بنغازي مع أعضاء اللجنة عن القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن الإجراءات المعلنة في البيان الصادر في الـ9 من أبريل الجاري بشأن قرار تعليق أعمالهم.

وبحسب البيان نقل “زينينغا” للأعضاء عن المنطقة الغربية مخاوف نظرائهم بشأن الوضع الحالي، وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية، فيما أطلعه هؤلاء على تواصلهم مؤخرا مع زملائهم وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم مع الإعراب عن الأمل في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.

وأبدى الأعضاء عن المنطقة الغربية قلقهم من تداعيات الإجراءات المعلنة، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن، معربين في ذات الوقت عن تقديرهم العالي لزملائهم مع التشديد على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة لأن هذا قد يقوض الإنجازات التي حققتها.

بدوره جدد “زينينغا” التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة التابعين للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تعرض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر.

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