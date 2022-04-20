البحرين – أعلنت حكومة البحرين امس أن شركة “إنفستكورب” لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة تجري محادثات حصرية للاستحواذ على نادي ميلان لتصبح أول مستثمر من الشرق الأوسط في الدوري الإيطالي.

بعد 3 أيام من تواتر أنباء عن المداولات، أكدت سفارة البحرين لدى بريطانيا في تغريدة عبر “تويتر” الاثنين أن “إنفستكورب” تجري مناقشات لشراء النادي الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي (سيري آ)، مقابل 1.1 مليار دولار.

تمتلك شركة إدارة صناديق الاستثمار والتحوط “إيليوت ماندجمنت كوربوريشن”، ومقرها في الولايات المتحدة، النادي الإيطالي منذ عام 2018، بعد أن فشل المالك الصيني السابق في سداد جزء من قرض.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلوسكوني سيطر على إيه سي ميلان لأكثر من 30 عاما قبل بيعه للمجموعة الصينية عام 2017.

ولم تفصح “إيليوت” ولا ميلان عن تفاصيل المحادثات الجارية مع “إنفستكورب”، كما تحفظ مدير النادي باولو مالديني في الحديث عن الأمر لدى سؤاله الجمعة الماضية. وقتها قال مالديني:”طبيعي أن يباع ميلان مستقبلا.. (لكنني) لا أعرف متى سيحدث ذلك”.

كانت “إنفستكورب” التي تأسست في البحرين عام 1982، شطبت من قوائم سوق المال البحريني العام الماضي بعد ما يقرب من أربعة عقود، حيث تواصل توسيع قاعدة استثماراتها العالمية. وقالت السفارة البحرينية في تغريدتها إن إنفستكورب “تدير ما يزيد على 42 مليار دولار من الأصول في أنحاء العالم”.

المصدر: “أ ب”