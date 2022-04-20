ليبيا – تمكن أعضاء التحري بمكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالتعاون مع مكتب النائب العام من ضبط وإحضار أحد المتهمين الصادر بحقه و5 أخرون أمر قبض من رئيس نيابة استئناف مصراتة الابتدائية في واقعة ضبط كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية داخل عدد من المركبات الآلية المشحونة إلى ميناء منطقة مصراتة الحرة على متن السفينة المسماة “قراند اسيانا” القادمة من ميناء انتويرب “بلجيكا”.

وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن المضبوط يدعى “ط،ال،أ،ب” من مواليد 1988 مقيم بطرابلس مورد للمركبتين الآليتين المضبوطتين.

وبحسب الوزارة ومن خلال متابعة أعضاء التحري بالمكتب لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية والقضاء على تلك الظواهر الهدامة تمكنوا من ضبط 7 أشخاص قائمين ببيع المخدرات المختلفة والمتمثلة في أقراص الهلوسة ومخدر الحشيش ومخدر الكوكايين وذلك بعد ورود معلومات عنهم لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة.

وزارة الداخلية أكدت اتخاذها لكافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطين واحالتهم رفقة الأوراق والمضبوطات إلى مكتب النائب العام للتصرف.

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