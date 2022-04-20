ليبيا – عقد وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون اجتماعا مع مديرين عامين وإدارات لمناقشة تداعيات إقفال الإنتاج على قطاع النفط على ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد، تطرق عون إلى النتائج المترتبة على إيقاف الإنتاج وأهمها التأثير السلبي على المكامن النفطية والمعدات والتسهيلات السطحية انقطاع الغاز على محطات توليد الطاقة، ما يؤثر على إنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاعها على المدن.

وأضاف البيان: إن الانقطاع قد يكون كاملًا في بعض المناطق ما سيزيد من معاناة المواطن، فضلًا عن انخفاض عائدات النفط المالية في فترة تشهد فيها أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في السوق العالمية، ما قادر لإصدار قرار بتشكيل لجنة تتولى التواصل مع الجهات المتسببة في الإقفالات بالمواقع النفطية.

وتابع البيان: إن هذه اللجنة ستناقش وتحاور هذه الجهات بغية إيجاد حلول سريعة لإعادة فتح النفط من جديد من دون أي شروط مع توضيح تبعات هذه الأزمة للرأي العام لما تسببه من أضرار بالمكامن والبنية التحتية والتسهيلات السطحية للمنشآت النفطية.