أوكرانيا – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف القتال في أوكرانيا لمدة 4 أيام للسماح بفتح ممرات إنسانية من 21 إلى 24 أبريل، تزامنا مع أسبوع الآلام الذي يحييه المسيحيون.

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين “اليوم، أدعو إلى توقف إنساني لمدة أربعة أيام في الأسبوع المقدس، يبدأ يوم الخميس ويمتد حتى عيد الفصح الأحد 24 أبريل للسماح بفتح سلسلة من الممرات الإنسانية”.

وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة لإرسال قوافل إنسانية إلى ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك في حالة التوصل إلى هدنة في عيد الفصح.

وكان الجيش الروسي أعلن، امس عن فتح ممر للجنود والمسلحين الأوكرانيين المتطرفين المحاصرين في مصنع “آزوف ستال” بمدينة ماريوبول، الراغبين بالاستسلام وإلقاء السلاح.

وسبق أن عرضت وزارة الدفاع على المسلحين المحاصرين في المصنع إلقاء أسلحتهم طواعية، لكنهم رفضوا.

المصدر: RT