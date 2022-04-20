إنجلترا – ضمن فولهام صعوده إلى الدوري الانجليزي الممتاز بكرة القدم في الموسم المقبل، قبل أربع مباريات من نهاية دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب” بفضل فوزه على ضيفه بريستون 3-0 أمس الثلاثاء.

وهذا الموسم الخامس تواليا الذي يتنقل فيه فولهام بين الدرجات، بعد أن ارتقى أيضا إلى دوري الاضواء في 2018 و2020 قبل أن يهبط في موسمه الاول في الـ”برميرليغ”.

ولكن على عكس حاجته لخوض الملحق المؤهل قبل موسمين، سيصعد هذه المرة فولهام إلى دوري النخبة، بعد أن سيطر على “تشامبيونشيب” هذا الموسم.

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين خلال مباراة الثلاثاء، رافعا رصيده إلى 40 هدفا في 40 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويتقدم فولهام على بورنموث، الثاني، بتسع نقاط، وللأخير خمس مباريات، و13 نقطة عن هادرسفيلد، الثالث، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، علما أن صاحبي المركزين الأول والثاني يصعدان مباشرة إلى الدوري الممتاز.

المصدر: “أ ف ب”