روسيا – صرح مدير التطوير بالاتحاد الروسي لكرة القدم مكسيم ميتروفانوف بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” علق تسديد المدفوعات لروسيا المتعلقة باستضافتها لمونديال روسيا 2018.

وقال ميتروفانوف: “يجب أن نتلقى من الفيفا مبلغ 100 مليون دولار، وحصل الاتحاد الروسي بالفعل على 30% من المبلغ الإجمالي، وتم تعليق بقية المدفوعات من قبل الفيفا، لكن لم يتم إلغاؤها”.

واستضافت روسيا كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها، في الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو 2018، وجرت مباريات البطولة على 12 ملعبا في 11 مدينة، وحقق المنتخب الروسي أفضل نتيجة له بوصوله لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي للمونديال، بينما توج باللقب منتخب فرنسا بعد تغلبه على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

المصدر: “نوفوستي”