لبنان – أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، إن لبنان يقترب من التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي يمنح بموجبه قرضا بـ150 مليون دولار للأمن الغذائي وتثبيت أسعار الخبز للأشهر الستة المقبلة.

وأكد سلام في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي تتقدم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن “العمل مستمر والقطار يتحرك.. أنا متفائل”.

وأضاف: “صندوق النقد الدولي يركز على ثلاثة قطاعات تتحسن بالفعل- الكهرباء والنقل والإنترنت فائق السرعة – لأنها يمكن أن تساعد في إعادة تنشيط الاقتصاد بأكمله”، موضحا أن “الحكومة ليست لديها خطط فورية لرفع دعم الخبز، خاصة الطحين المستخدم في صنع الخبز المسطح، وهو الغذاء الرئيسي في لبنان”.

ويقع لبنان في براثن أزمة اقتصادية مدمرة وصفت بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث. فهي تستورد معظم قمحها، وواجهت نقصا خلال الأسابيع الماضية، حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات الغذائية حول العالم.

المصدر: AP