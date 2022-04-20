ليبيا – قال ناجي مختار عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن غياب سياسة واضحة تتبناها الدول العربية تجاه الانسداد في ليبيا، أدى إلى إعلاء المصلحة في تصرفات الدول مع المشهد الليبي، وخاصة دول الجوار.

مختار وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، رأى أن الخطة التي أعلنها البرلمان في وقت سابق لا تحظى بإجماع ليبي عليها، وهو ما يعطي براحًا للدول للتعامل مع خارطة الطريق التي أقرها البرلمان وفقًا لمصالحها.

وأكد أن عدم اتفاق الأطراف الليبية على رؤية سياسة واحدة لا يعطيهم الحق في انتقاد سياسات الدول الأخرى تجاه المسألة الليبية.