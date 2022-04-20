ليبيا – أفاد مدير منفذ رأس اجدير المكلف سالم العكعاك بتمكنهم من السيطرة على حريق نشب أمس في سيارة تونسية خاصة بالمنفذ، كانت تحمل كميات من الوقود لغاية الاتجار به، مؤكدًا عدم تسجيل أي أضرار بشرية.

العكعاك أكد في اتصال مع قناة “ليبيا الأحرار” أنهم اتخذوا قرارًا على إثر هذا الحادث بمنع نقل الوقود باستثناء ما يتم ملؤه بالخزانات الرئيسية في السيارات الخاصة، منوهًا إلى أن المواطنين بالمناطق الحدودية من الجانبين يستفيدون من فارق العملة وتهريب الوقود، وهو أمر سائد في العالم أجمع، وفق قوله.

وأشار إلى أن منظومة الجوازات عادت للخدمة بعد توقفها عدة ساعات في جميع المنافذ البرية، واصفًا الأمر بالطبيعي ومؤكدًا في الوقت نفسه سير حركة المسافرين بالمنفذ بشكل انسيابي في الاتجاهين، وبأن الطريق مفتوح أمام المارة وحركة الشاحنات التجارية.

من جهة أخرى شدد مدير منفذ رأس اجدير المكلف، على أن البروتوكول الصحي، يطبق وفق تعليمات منظمة الصحة العالمية، وأن مكتب الرعاية الصحية يواصل عمله على عين المكان بشكل اعتيادي.