السعودية – دانت منظمة التعاون الإسلامي، امس الأعمال الاستفزازية بإحراق نسخة من المصحف الشريف خلال تظاهرة معادية للمسلمين في السويد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إن تلك التجمعات التي نظمها حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف زادت مشاعر القلق في العالم الإسلامي من تنامي موجة الإسلاموفوبيا التي يشنها أنصار اليمين المتطرف.

وأوضح أن هذه الحادثة، إنما هي دليل واضح على التفكير العنصري والمعادي لمرتكبيه، وأن ما قاموا به من أعمال يتنافى مع جميع المعايير والقيم المقبولة في المجتمع المتحضر، مؤكدا في الوقت ذاته قناعته بأن هذا العمل الاستفزازي لا يعكس وجهة نظر غالبية المواطنين السويديين والأوروبيين.

المصدر: “الرياض”