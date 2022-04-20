العراق – دعا حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، امس، إلى ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بحق عناصر تنظيم “داعش” العرب والأجانب.

وذكر بيان لمكتب الزاملي، أن “النائب الأول التقى اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح في مبنى قصر السلام، وأكدا على أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتفعيل آليات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ما يتعلق بالإسراع في تشريع القوانين المختصة في مكافحة الفساد، التي تسهم في تعزيز الخطوات الإصلاحية الملبية لتطلعات كافة مكونات الشعب”.

ودعا الزاملي بحسب البيان إلى “ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بعناصر داعش العرب والأجانب والمدانين بارتكاب المجازر والجرائم الوحشية الإرهابية”.

المصدر: RT