أستراليا – سمع معظمنا مقولة: “الجري يمنحك قوة وطاقة” أو “ممارسة الرياضة تسبب الإدمان”، ولكن بالنسبة للكثيرين منا، من الصعب أن نتقبّل أو نحبّ التمرين الرياضي.

وقد يقول البعض إنهم يكرهون ذلك، أو يخافون منه، أو أن التفكير في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية يسبب لهم القلق.

لماذا يكره البعض منا التمرين؟، وكيف يمكننا التغلب على هذا لجني الفوائد المنقذة للحياة من تحريك الجسم؟.

– لم يتطور البشر إلى “التمرين”

طوال معظم تاريخ البشرية، كان الطعام نادرا ولم يكن النشاط خيارا. ولآلاف السنين، كان على البشر التحرك للعثور على الطعام، وبمجرد إطعامهم، استراحوا للحفاظ على الطاقة، لأنهم لم يعرفوا من أين تأتي وجبتهم التالية.

لذا، إذا كانت لديك الرغبة في الجلوس ومشاهدة “نيتفلكس” بدلا من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقد تشعر بالراحة في أن الراحة المعرفية هي نزعة بشرية طبيعية.

وبعد قول كارول ماهر، أستاذة ورائدة صندوق مستقبل البحوث الطبية، وبن سينغ، زميل باحث، من جامعة جنوب أستراليا، لهذا، فإن أنماط حياتنا في القرن الحادي والعشرين تنطوي على الكثير من الجلوس والراحة. ومع التكنولوجيا والسيارات والأجهزة الأخرى الموفرة للعمالة، لم يعد التنقل ضروريا للبقاء على قيد الحياة يوميا.

ومع ذلك، فإن عدم النشاط البدني أمر مروع لصحتنا. ووجد تحليل نُشر في المجلة الطبية المرموقة Lancet، أن الخمول البدني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 30-40%، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 30%، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2 بنسبة 20 إلى 60%، و30-50٪ خطر أعلى للوفاة المبكرة، مقارنة بالنشاط البدني.

– إذن ما مقدار النشاط البدني الذي تحتاجه بالفعل؟

يُنصح البالغون الأستراليون (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما) بالحصول على 150 دقيقة على الأقل (على الرغم من أنه يفضل 300) من النشاط البدني المعتدل الشدة كل أسبوع. وقد تكون التمارين المعتدلة الشدة عبارة عن نزهة سريعة أو دورة خفيفة أو جز العشب.

وإذا كنت على استعداد لممارسة نشاط بدني قوي، فأنت تحتاج فقط إلى نصف ذلك (75-150 دقيقة في الأسبوع).

ويتم تشجيع مجموعة متنوعة من أنواع الأنشطة لأن الأنشطة البدنية المختلفة تستلزم فوائد مختلفة. ويتم تشجيع تمارين تقوية العضلات، مثل رفع الأثقال أو تمارين الضغط، مرتين في الأسبوع للحفاظ على قوة العظام والعضلات.

وإذا كان كل هذا يبدو معقدا للغاية، فتأكد من أن أي تمرين مفيد لك. وليس عليك تحقيق إرشادات النشاط البدني للاستفادة من النشاط البدني.

– ما هي بعض النصائح المدعومة علميا للحصول على الدافع؟

وفقا لعلماء النفس، هناك نوعان رئيسيان من الدوافع: الدافع الخارجي والداخلي. ينشأ الدافع الداخلي من الداخل – القيام بشيء من أجل المكافأة الشخصية أو التحدي. ويأتي الدافع الخارجي من عوامل خارجية، مثل محاولة كسب مكافأة أو تجنب العقوبة.

ويمكنك تعزيز الدافع الذاتي الخاص بك عن طريق تحديد سبب أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة لك.

1. حدد “لماذا” – هل تريد ممارسة الرياضة من أجل صحتك؟، هل هو لأطفالك؟، هل هو كيف تجعلك ممارسة الرياضة تشعر؟. للتمرين فوائد طويلة المدى للصحة والوظيفة، ومزايا عديدة لأطفالك، وتأثيرات فورية على الحالة المزاجية والحيوية.

ويمكن أن تساعدك المحفزات الخارجية أيضا على البدء في التمرين.

2. رتب لمقابلة صديق لممارسة الرياضة معا. من المرجح أن تتابع الأمر، لأنك لن تريد أن تخذل صديقك. وتشير الأبحاث أيضا إلى أن الأشخاص يمارسون الرياضة لفترة أطول عندما يمارسون الرياضة مع أفراد العائلة والأصدقاء مقارنة بمن يمارسون الرياضة بمفردهم.

3. كافئ نفسك بقطعة جديدة من الملابس أو الأحذية التي ستستمتع بها. تأكد من جعل المكافأة مشروطة بممارسة قدر معين من التمارين، لذلك عليك أن تكسبها.

4. احصل على تعقب النشاط. تحتوي أجهزة تتبع اللياقة البدنية على مجموعة من الميزات المصممة لتعزيز الدافع، مثل المطالبات والمراقبة الذاتية وتحديد الأهداف. وهناك عدد كبير من الأبحاث التي تشير إلى أن أدوات تتبع النشاط تزيد من النشاط البدني.

5. تمرن في نفس الوقت كل يوم، فتصبح عادة. تشير الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي إلى تكوين عادة أسرع مقارنة بالتمارين المسائية.

6. قم بنشاط تستمتع به. إن بدء ممارسة تمارين رياضية جديدة أمر صعب بما فيه الكفاية. زد فرصك في الالتزام بها عن طريق القيام بنشاط تجده ممتعا. وأيضا، يمكنك ممارسة الرياضة بكثافة أعلى دون أن تدرك ذلك، إذا كنت تمارس نوعا من التمارين التي تستمتع بها. وإذا كنت تكره الجري، فلا تفعل ذلك. اذهب في نزهة طويلة في الطبيعة.

7. ابدأ صغيرا. من غير المحتمل أن تشعر بالألم أو الأذى بنفسك.

8. الاستماع إلى الموسيقى يحسن الحالة المزاجية أثناء التمرين، ويقلل من الجهد المبذول، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج العمل. هذه الفوائد فعالة بشكل خاص لأشكال التمارين المنتظمة والمتكررة، مثل المشي والجري.

9. خذ كلبك في نزهة على الأقدام. يمشي أصحاب الكلاب كثيرا ولفترة أطول من الأشخاص الذين لا يمارسون رياضة المشي مع الكلاب، وأفادوا بأنهم يشعرون بأنهم أكثر أمانا وأكثر ارتباطا اجتماعيا في منطقتهم.

10. تقديم التزام مالي. تدرك النظرية الاقتصادية السلوكية أن دافع البشر هو النفور من الخسارة. وسخرت بعض المواقع التجارية هذا من أجل الصحة من خلال حمل الناس على إبرام “عقد التزام” يدفعون بموجبه وديعة مالية يتم مصادرتها إذا لم يتم الوفاء بالتزام السلوك الصحي. وثبت أن هذا النهج يحسن النشاط البدني والالتزام بالأدوية وفقدان الوزن.

وكن صبورا مع نفسك، وتذكر اللعبة الطويلة – يستغرق الأمر حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر لتكوين عادة تمرين. وبعد ذلك، تتولى المحفزات الجوهرية زمام الأمور للحفاظ على روتين التمرين.

المصدر: ساينس ألرت