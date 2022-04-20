ليبيا – أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز الإثنين أن الأمم المتحدة تدعم التوافق الليبي – الليبي وشجعت التوافق الذي جرى هذا العام بين مجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن البعثة الأممية تشجع التوافق بين المجلسين وستدعم الحل بين الليبيين، لافتة إلى أن مجلسي النواب والدولة مسؤولين بشكل كامل عن تحقيق حل شامل لأنهما مسؤولان عن المسار الدستوري.

وليامز وفي ردها على سؤال محرر لصحيفة “اليوم السابع” المصرية حول التوافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة أشارت إلى أهمية التوصل لإطار دستوري متين وسليم لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت، لافتة إلى أنها ستواصل العمل مع البرلمان ومجلس الدولة وتقديم الدعم اللازم لهم للتوصل لإطار دستوري متفق عليه، مشددة على ضرورة أن يكون الحل ليبيًا – ليبيًا.

وأوضحت المستشارة وليامز أن المناقشات في مؤتمر برلين نتج عنها عدد من المسارات وهي السياسية والاقتصادية والأمنية، مؤكدة أن مخرجات مؤتمر برلين هي المظلة التي يجب أن يعمل فى إطارها الليبيين.

كما أكدت وجود درجة من التدخل الأجنبي السلبي في الأزمة الليبية مع بعض الأطراف الليبية، مشددة على أهمية التوصل لدولة ليبية آمنة ومستقرة ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، مطالبةً بضرورة دعم المجتمع الدولى لليبيا لتحقيق التوافق والوحدة وإجراء انتخابات تفضي لانتخاب حكومة تمثل الشعب الليبي.