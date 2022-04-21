ألمانيا – سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا هامشيا خلال التعاملات المبكرة بجلسة الخميس، حيث يراقب المستثمرون تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان الشركات النتائج المالية عن الربع الأول من 2022.

وبحلول الساعة (09:09 ت.غ)، ارتفع مؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 0.38 بالمئة إلى مستوى 461.86 نقطة.

وزاد مؤشر “داكس” الألماني 145.02 نقطة تعادل 1.01 بالمئة، ليسجل 14506 نقاط.

وصعد مؤشر “كاك” الفرنسي 1.32 بالمئة إلى 6712 نقطة؛ وزاد مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي 0.05 بالمئة ليسجل 24878 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني هامشيا 0.07 بالمئة ليسجل 7623 نقطة.

الأناضول