أبوظبي – أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع شبه جماعي، امس مع استئناف صعود أسعار النفط الخام شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 12:30 (ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران، عند 108.31 دولارات للبرميل، بارتفاع 1.06 دولار أو بنسبة 0.99 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو، بمقدار 1.17 دولار أو بنسبة 1.15 بالمئة، إلى 103.22 دولارات للبرميل.

وسجل المؤشر السعودي مكاسب قوية مرتفعا بنسبة 1.21 بالمئة إلى 13668.5 نقطة، مدعوما بارتفاع “أرامكو” وأسهم مصرفية بقيادة الشركة السعودية لتمويل المساكن، الذي سجل سهمها ارتفاعا بنسبة 30 بالمئة في أول يوم تداول.

وزاد سهما “مصرف الراجحي” و”أرامكو” بنسبة 2.5 بالمئة و2.12 بالمئة على الترتيب.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 3648.5 نقطة، مدعوما خصوصا بمكاسب أسهم العقارات بقيادة سهم “أملاك”، مرتفعا بنسبة 15 بالمئة.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.94 بالمئة إلى 9962.7 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما بنك أبوظبي الأول مرتفعا بنسبة 4.09 بالمئة، و”بناء السفن” بنسبة 1.75 بالمئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.07 بالمئة إلى 14016 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم مصرفية، يتقدمها مصرف الريان مرتفعا بنسبة 2.14 بالمئة، وزاد سهم “أوريدو” للاتصالات بنسبة 1.34 بالمئة.

ونزل المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 0.12 بالمئة إلى 9171.3 نقطة، وقاد الخسائر سهما “المدار للاستثمار” و”الفنادق الكويتية”، منخفضين بنسبة 10.71 بالمئة و10.34 بالمئة على الترتيب.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.06 بالمئة إلى 4264.4 نقطة، وقاد المكاسب سهما “الباطنة للطاقة” و”جلفار للهندسة”، مرتفعين بنسبة 4.17 بالمئة و4.08 بالمئة على الترتيب.

وزاد مؤشر البحرين بنسبة 0.13 بالمئة إلى 2095.3 نقطة، وكان أبرز الأسهم الرابحة سهما “مجموعة البركة المصرفية” والبنك الأهلي المتحد، مرتفعين بنسبة 2.05 بالمئة و0.49 بالمئة على الترتيب.

الأناضول