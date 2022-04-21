ليبيا – قال مدير المكتب الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية محيي الدين رمضان إن الطقس يشهد منخفضًا جويًا صحراويًا قادمًا من الجنوب، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد.

رمضان وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الخميس أضاف أن درجات الحرارة على المناطق الغربية في بعض المدن ستصل إلى 40° مع رياح نشطة محملة بالأتربة والغبار.

وأكد أن التحسن التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الغربية يبدأ مساء اليوم الخميس مع الرياح الباردة.

وأشار إلى أن الحرارة في المنطقة الشرقية سترتفع من مساء اليوم وتستمر طوال يوم الغد، وستكون الرياح مثيرة للغبار، خاصة على مدينة أجدابيا وما حولها.

رمضان ختم: “الرؤية ستكون معدومة، وسرعة الرياح على البحر تتجاوز 39 عقدة”، محذرًا البحارة من دخول البحر هذا اليوم على طول الساحل الشمالي.