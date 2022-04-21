ليبيا – اعتبر أستاذ العلاقات الدولية إلياس الباروني أن البرلمان ظهر على الجميع بصناعة سيناريو جديد وهو ما يعرف بحكومة فتحي باشاآغا.

الباروني وصف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد ما يقوم به البرلمان بالإرهاصات لعدم وجود رؤية واضحة للأمن والاستقرار في ليبيا والانتقال لمرحلة دائمة.

ورأى أن كل هذه التحركات هي لمحاولة دخول باشاآغا العاصمة ليقوم بالانقلاب على السلطة الشرعية وهي حكومة الوحدة الوطنية بدليل تصريحاته انه يريد الدخول سلمياً للعاصمة وهذا المفهوم هو إنقلاب على السلطة التشريعية بحسب تعبيره.

وأضاف:”باشاغا لا يستطيع البوح بهذا المصطلح حتى يروج للعالم والداخل ان كان هناك مؤيدين للطرح انه حكومة منتخبة من البرلمان الليبي، كل الاعمال السابقه تعطينا مؤشرات ان المحاولات الانقلابية السلمية فشلت ولا ضير ان يبحثوا عن الخطة البديلة وهو الهجوم على العاصمة ولكن هل سينجح ويتجرأ الهجوم على العاصمة؟ للاجابه أنه لا يستطيع”.