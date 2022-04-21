ليبيا – اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي أن المشروع المتعلق بتأسيس الحكومة الموازية من قبل مبادرة خارطة الطريق من الواضح أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعول عليه مجلس النواب ومن خلفه المشروع الانقلابي ومن خلفهما الاستخبارات المصرية هدفه إدخال هذه “الحكومة الموازية” لطرابلس للتمكين للمشروع الإنقلابي والتمكين للمؤامرة بشكل عام بدئاً من بقاء النواب في المشهد أو مشروع الاستخبارات المصرية المتعلق بالهيمنة والنفوذ على هذه القطعة من الارض.

البخبخي قال في تصريح لقناة “فبراير” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن ما قام به وما صدر من قبل قناة الحدث فيما يتعلق باستخدام آلة الحرب والتهديد بها والتسويق لفكرة الحرب لتمكين الحكومة الموازية في تقديري هو جس نبض وسعي لتفكيك المشهد في المنطقة الغربية على حد زعمه.

وأشار إلى أن هذا ما حدث فيما يتعلق ببدء إقفال الحقول النفطية أو النفط وكذلك جس النبض ببيانات تخرج من هنا ومن هناك، لافتاً إلى أنه تم ادخال اللجنة العسكرية 5+5 للمشهد من خلال اصدار بياناً بالخصوص ومن الواضح ان هناك تصعيد يقوم على مفهوم جس النبض والسعي لما هي ردود الافعال سواء كانت محلية اقليمية أو دولية وكأنها بالونه اختبار ودفع للأمور وفقاً لتعبيره.

كما أضاف: “باشاآغا ليس له من خيار وهو يدعي أنه يمتلك شرعية تأتت من مجلس النواب واعتقد يسوق ان هذه الحكومة لها صبغة قانونية وأن حكومة الوحدة انتهت شرعيتها في 24 من ديسمبر بالتالي هو الآن يضفي على المشروع الصبغة القانونية، نحن لن ندخل إلا سلمياً وغطاء قانوني! هذا الادعاء القائم رغم كل الخلل الذي صاحب العملية المتعلقة بانجاز الحكومة وصناعتها”.

وبيّن أن خيار ما وصفه بـ “المشروع الانقلابي “هو خيارهم الاستراتيجي الحكومة الموازية وهم ليسوا بصدد الخروج والانتخابات وأن التعديل الثاني عشر لم يكون إلا غطاء قانوني لكن قضيتهم السعي لإدخال الحكومة وتفكيك المشهد وإيصال الانقلاب لطرابلس بحسب زعمه.