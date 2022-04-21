ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بالقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية “ريزدون زينينغا” والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن اللقاء الذي حضره أعضاء من البعثة تم تكريسه لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا والإجراءات المتخذة من قبل الأخيرة فيما قدمت ويليامز تفصيلا موجزا عن نتائج لقاءات القاهرة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وشدد الدبيبة على كون الانتخابات هدف حقيقي لحكومة تصريف الأعمال التي تعمل بالتنسيق مع المفوضية المعنية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز لها في حال وجود وجود قاعدة دستورية في وقت تم فيه التطرق لعديد الملفات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة.

وأضاف البيان إن اللقاء شهد مناقشة تداعيات إقفال النفط والخطوات المتخذة من قبل حكومة تصريف الأعمال تجاه ذلك وضرورة وجود إجراءات قانونية تمنعها.