ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا مع القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا “ريزدون زينينغا” والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الاجتماع الذي شارك فيه عضوا المجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني شهد تدارس آخر تطورات العملية السياسية، واستعراض جهود الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف المختلفة.

وأضاف البيان أن هذه الجهود مجتمعة تهدف لمناقشة الخيارات المختلفة الرامية إلى إنجاح العملية السياسية والمحافظة على الاستقرار في البلاد وسبل المحافظة على ما أنجزته لجنة الـ10 العسكرية المشتركة واستمرار عملها بكامل أعضائها، والاطلاع على نتائج اللقاءات الدستورية بالقاهرة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وجدد الرئاسي مطالبته لجميع المشاركين في العملية السياسية بضرورة تغليب مصلحة الوطن؛ لأن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة على أسس الأمن والعدل والقانون مع سعيه لإنجاح العملية السياسية.

وأضاف الرئاسي: إن هذا كله يصب في صالح الوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. فيما أبدى “زينينغا” وويليامز التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة مع ضرورة معالجة قضية المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية.