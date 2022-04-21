بروكسل – أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، امس انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من 2022 بنسبة 12.3 بالمئة على أساس سنوي.

يأتي التراجع مع استمرار أزمة أشباه الموصلات، وتضرر سلاسل الإمداد بسبب الصراع الروسي الأوكراني.

وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، أن إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، انخفض إلى 2.24 مليون وحدة الشهر الماضي، قياسا على 2.56 مليون وحدة في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس شهري، سجل مارس انخفاضا بالطلب بنسبة 20.5 بالمئة على أساس سنوي، إلى 844.18 ألف وحدة، في تراجع للشهر التاسع على التوالي.

وأفاد التقرير، بأن الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، أثرت سلبا على إنتاج السيارات.

وحسب التقرير، سجلت معظم دول المنطقة انخفاضا مزدوجا في المبيعات، بما في ذلك الأسواق الأربعة الرئيسية، إسبانيا (-30.2 بالمئة)، وإيطاليا (-29.7 بالمئة)، وفرنسا (-19.5 بالمئة)، وألمانيا (-17 بالمئة).

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا.

الأناضول